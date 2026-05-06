Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 16:02
Əgər İran əldə edilmiş razılaşmalara əməl etməyə razılaşsa, "Epik qəzəb" əməliyyatı başa çatacaq, həmçinin Hörmüz boğazının blokadası aradan qaldırılacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" yazıb.
"İranın əldə edilmiş razılaşmaların şərtlərini yerinə yetirməyə razılaşacağı fərz edək. O zaman "Epik qəzəb" sona çatacaq və Hörmüz boğazının blokadası İran da daxil olmaqla hamı üçün açıla bilər", - o qeyd edib.
Bununla yanaşı, Tramp İranı əvvəlkindən daha genişmiqyaslı və intensiv zərbələrlə hədələyib.
