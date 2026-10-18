İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Səudiyyə Ərəbistanında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 08:25
    Səudiyyə Ərəbistanında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb

    Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran əyalətində hərbi AH-6i helikopteri qəzaya uğrayıb, iki heyət üzvü həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, helikopterdə olan hər iki şəxs ölüb. Qəzanın səbəbləri və hadisənin digər təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb.

    Helikopter Səudiyyə Ərəbistanı
    В Саудовской Аравии разбился военный вертолет, погибли два человека
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