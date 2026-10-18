Səudiyyə Ərəbistanında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2026
- 08:25
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Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran əyalətində hərbi AH-6i helikopteri qəzaya uğrayıb, iki heyət üzvü həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, helikopterdə olan hər iki şəxs ölüb. Qəzanın səbəbləri və hadisənin digər təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb.
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