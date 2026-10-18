В Саудовской Аравии разбился военный вертолет, погибли два человека

В Саудовской Аравии в районе провинции Наджран потерпел крушение военный вертолет AH-6i, в результате погибли два члена экипажа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили власти Саудовской Аравии.

По информации агентства, оба находившихся на борту человека погибли.

Причины крушения и другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.