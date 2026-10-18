В Саудовской Аравии разбился военный вертолет, погибли два человека
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 08:28
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В Саудовской Аравии в районе провинции Наджран потерпел крушение военный вертолет AH-6i, в результате погибли два члена экипажа.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили власти Саудовской Аравии.
По информации агентства, оба находившихся на борту человека погибли.
Причины крушения и другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.
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