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    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "İmişli"nin, "Zirə" "Kəpəz"in qonağı olacaq

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Turan Tovuz İmişlinin, Zirə Kəpəzin qonağı olacaq

    Misli Premyer Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Günün ilk oyununda "Turan Tovuz" səfərdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Matç saat 15:00-da start götürəcək.

    Qonaqlar hazırda 14 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 4 xalla doqquzuncu sıradadır.

    Tura Gəncədə yekun vurulacaq. "Kəpəz" doğma azarkeşlər önündə "Zirə"ni qəbul edəcək. Bu oyun saat 18:30-da başlayacaq. Bölgə təmsilçisi 10 xalla yeddinci, Bakı klubu 11 xalla altıncı yerdədir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    18 oktyabr

    15:00. "İmişli" - "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Elşad Abdullayev, Kamran Bayramov, Mahmud Bağırzadə.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Gülnurə Əkbərzadə.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:30. "Kəpəz" – "Zirə"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Cəmil Quliyev, Müslüm Əliyev, Ruslan Quliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kərim Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Gəncə şəhər stadionu

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Sabah" - "Qəbələ"ni (4:0) məğlub edib. "Qarabağ" - "Neftçi" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 3:3.

    Azərbaycan Premyer Liqası Gəncə Kəpəz FK Turan Tovuz FK
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура
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