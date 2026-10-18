Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

    Футбол
    • 18 октября, 2026
    • 09:30
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура.

    Как сообщает Report, в последний игровой день будет проведено два матча.

    В первой встрече дня "Туран Товуз" на выезде встретится с "Имишли", старт запланирован на 15:00.

    Товузцы в настоящее время занимают четвертую строчку в турнирной таблице, у них в активе 14 очков. Хозяева набрали 4 балла и идут на 9-м месте в чемпионате страны.

    Тур завершится в Гяндже, где местный "Кяпяз" примет бакинскую "Зиря". Стартовый свисток прозвучит в 18:30. Региональный клуб с 10 очками занимает седьмое место, столичная команда набрала 11 очков и занимает шестое место.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, VIII тур

    18 октября

    15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"

    Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Махмуд Багирзаде.

    VAR: Кямранбей Рагимов.

    AVAR: Гюльнура Акперзаде.

    Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.

    Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев.

    Евлахский городской стадион.

    18:30. "Кяпяз" – "Зиря"

    Судьи: Эмин Алиев, Джамиль Гулиев, Муслюм Алиев, Руслан Гулиев.

    VAR: Рауф Джабаров.

    AVAR: Керим Зейналов.

    Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов.

    Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

    Гянджинский городской стадион.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Сабах" - "Габалу" (4:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Кяпяз ФК Имишли
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "İmişli"nin, "Zirə" "Kəpəz"in qonağı olacaq
    44 - Tezliklə
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