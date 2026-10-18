В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 8-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день будет проведено два матча.

В первой встрече дня "Туран Товуз" на выезде встретится с "Имишли", старт запланирован на 15:00.

Товузцы в настоящее время занимают четвертую строчку в турнирной таблице, у них в активе 14 очков. Хозяева набрали 4 балла и идут на 9-м месте в чемпионате страны.

Тур завершится в Гяндже, где местный "Кяпяз" примет бакинскую "Зиря". Стартовый свисток прозвучит в 18:30. Региональный клуб с 10 очками занимает седьмое место, столичная команда набрала 11 очков и занимает шестое место.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, VIII тур

18 октября

15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Махмуд Багирзаде.

VAR: Кямранбей Рагимов.

AVAR: Гюльнура Акперзаде.

Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев.

Евлахский городской стадион.

18:30. "Кяпяз" – "Зиря"

Судьи: Эмин Алиев, Джамиль Гулиев, Муслюм Алиев, Руслан Гулиев.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Керим Зейналов.

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов.

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

Гянджинский городской стадион.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), а "Сабах" - "Габалу" (4:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.