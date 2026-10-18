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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    U-23 dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki güləşçisi medal qazanıb

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 09:17
    U-23 dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki güləşçisi medal qazanıb

    Azərbaycanın daha iki təmsilçisi ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçirilən güləş üzrə U-23 dünya çempionatında medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, sərbəst güləşçilərdən Anar Cəfərli (92 kq) və Xetaq Karsanov (125 kq) yarışın bürünc mükafatına sahib çıxıblar.

    A.Cəfərli üçüncü yer uğrunda görüşdə italiyalı Qabriele Nikkoliniyə tam üstünlüklə (10:0) qalib gəlib. X.Karsanov rusiyalı Andrey Bestayevi 8:1 hesabıyla üstələyib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Elmir Əliyev (60 kq) gümüş, Ruslan Nurullayev (77 kq) bürünc, qadın güləşçilərdən Günay Qurbanova (59 kq) gümüş medal qazanıb.

    Güləş üzrə U-23 dünya çempionatı Anar Cəfərli
    Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали
    Two more Azerbaijani wrestlers win medals at U23 World Championships
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