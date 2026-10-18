Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали

На молодежном чемпионате мира U-23 по борьбе в Лас-Вегасе еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали.

Как сообщает Report, борцы вольного стиля Анар Джафарли (92 кг) и Хетаг Карсанов (125 кг) стали обладателями бронзовых наград.

А. Джафарли в поединке за третье место одержал победу (10:0) над итальянцем Габриэле Никколини, а Х. Карсанов оказался сильнее россиянина Андрея Бестаева - 8:1.

Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую медаль. В женской борьбе Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала серебро чемпионата мира.