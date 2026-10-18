Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 09:38
    Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали

    На молодежном чемпионате мира U-23 по борьбе в Лас-Вегасе еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали.

    Как сообщает Report, борцы вольного стиля Анар Джафарли (92 кг) и Хетаг Карсанов (125 кг) стали обладателями бронзовых наград.

    А. Джафарли в поединке за третье место одержал победу (10:0) над итальянцем Габриэле Никколини, а Х. Карсанов оказался сильнее россиянина Андрея Бестаева - 8:1.

    Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую медаль. В женской борьбе Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала серебро чемпионата мира.

    Чемпионат мира по борьбе
    U-23 dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki güləşçisi medal qazanıb
    Two more Azerbaijani wrestlers win medals at U23 World Championships
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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