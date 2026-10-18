Чемпионат мира U-23: Еще два азербайджанских борца завоевали медали
Индивидуальные
- 18 октября, 2026
- 09:38
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На молодежном чемпионате мира U-23 по борьбе в Лас-Вегасе еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали.
Как сообщает Report, борцы вольного стиля Анар Джафарли (92 кг) и Хетаг Карсанов (125 кг) стали обладателями бронзовых наград.
А. Джафарли в поединке за третье место одержал победу (10:0) над итальянцем Габриэле Никколини, а Х. Карсанов оказался сильнее россиянина Андрея Бестаева - 8:1.
Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую медаль. В женской борьбе Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала серебро чемпионата мира.
U-23 dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki güləşçisi medal qazanıb
Two more Azerbaijani wrestlers win medals at U23 World Championships
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