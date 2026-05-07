    В госсоцучреждении для пожилых в Азербайджане проживают 222 человека

    Социальная защита
    • 07 мая, 2026
    • 09:46
    В Азербайджане в соцучреждении для пожилых людей при Агентстве социальных услуг на сегодняшний день проживают 222 человека: 124 мужчины и 98 женщин.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве.

    Социальное учреждение, расположенное в поселке Бильгя, предоставляет стационарные социальные услуги, здесь проводится социальная работа с пожилыми людьми, а также реализуются программы их социальной реабилитации.

    Согласно информации агентства, в учреждение принимают граждан в возрасте 70 лет и старше, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию, не страдающие психическими или инфекционными заболеваниями, а также не имеющие близких родственников или законных представителей, способных обеспечить уход.

    Постояльцам оказываются социально-бытовые, медико-социальные, социально-психологические, социально-правовые и социально-культурные услуги.

