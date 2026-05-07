    Azərbaycanda 200-dən çox ahıl şəxs sosial xidmət müəssisəsində yaşayır - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    • 07 may, 2026
    • 09:30
    Azərbaycanda 200-dən çox ahıl şəxs sosial xidmət müəssisəsində yaşayır - RƏSMİ

    Azərbaycanda hazırda ahıllar üçün sosial xidmət müəssisəsində 222 ahıl şəxs yaşayır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.

    Belə ki, onlardan 124-ü kişi, 98-i qadındır.

    Qeyd edək ki, Bilgəh qəsəbəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisədə stasionar formada sosial xidmətlər göstərilir, ahıllarla sosial iş aparılır və onların sosial reabilitasiyası həyata keçirilir.

    Müəssisəyə yaşı 70 və 70-dən yuxarı olan, tamamilə və ya qismən özünəqulluq qabiliyyətini itirən, psixi və yoluxucu xəstəliyi olmayan, eləcə də qulluq edə biləcək yaxın qohum və qanuni nümayəndələri olmayan şəxslər qəbul edilir. Ahıllara sosial-məişət, tibbi-sosial, sosial-psixoloji, sosial-hüquqi və sosial-mədəni xidmətlər göstərilir.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Sosial Xidmətlər Agentliyi Ahıl şəxslər
    В госоцучреждении для пожилых в Азербайджане проживают 222 человека

    09:32

    09:31

    09:30

    09:27

    09:16

    09:12

    09:01

    08:59

