Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)
Maliyyə
- 30 oktyabr, 2026
- 10:00
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
116,09
|
2,07
|
55,24
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
103,17
|
1,84
|
45,75
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 016,50
|
-31,20
|
-324,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 342,56
|
-132,54
|
4 279,27
|
S&P 500
|
7 720,39
|
-23,59
|
874,89
|
Nasdaq
|
26 184,72
|
-365,13
|
2 942,73
|
Nikkei
|
64 659,47
|
399,75
|
14 319,99
|
Dax
|
26 039,68
|
335,66
|
1 549,27
|
FTSE 100
|
10 722,07
|
27,57
|
790,69
|
CAC 40 INDEX
|
7 970,00
|
83,04
|
-179,50
|
Shanghai Composite
|
3 651,43
|
-26,56
|
-317,41
|
Bist 100
|
11 165,44
|
0,00
|
-96,08
|
RTS
|
974,73
|
-8,10
|
-139,40
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1184
|
0,0042
|
-0,0561
|
USD/GBP
|
1,3385
|
0,0066
|
-0,0088
|
JPY/USD
|
157,6500
|
-0,1600
|
1,2000
|
RUB/USD
|
81,2500
|
0,7500
|
2,5000
|
TRY/USD
|
49,9471
|
0,1122
|
6,9909
|
CNY/USD
|
6,6591
|
-0,0034
|
-0,3299
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.10.2026)
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