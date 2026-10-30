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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)

    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    116,09

    2,07

    55,24

    Neft WTI (dollar/barel)

    103,17

    1,84

    45,75

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 016,50

    -31,20

    -324,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 342,56

    -132,54

    4 279,27

    S&P 500

    7 720,39

    -23,59

    874,89

    Nasdaq

    26 184,72

    -365,13

    2 942,73

    Nikkei

    64 659,47

    399,75

    14 319,99

    Dax

    26 039,68

    335,66

    1 549,27

    FTSE 100

    10 722,07

    27,57

    790,69

    CAC 40 INDEX

    7 970,00

    83,04

    -179,50

    Shanghai Composite

    3 651,43

    -26,56

    -317,41

    Bist 100

    11 165,44

    0,00

    -96,08

    RTS

    974,73

    -8,10

    -139,40

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1184

    0,0042

    -0,0561

    USD/GBP

    1,3385

    0,0066

    -0,0088

    JPY/USD

    157,6500

    -0,1600

    1,2000

    RUB/USD

    81,2500

    0,7500

    2,5000

    TRY/USD

    49,9471

    0,1122

    6,9909

    CNY/USD

    6,6591

    -0,0034

    -0,3299
    Valyuta bazarı Əmtəə bazarı ABŞ dolları West Texas Intermediate (WTI) WTI markalı neft Rusiya rublu
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.10.2026)
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