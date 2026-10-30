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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 10:16
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    116,09

    2,07

    55,24

    WTI (долл/барр)

    103,17

    1,84

    45,75

    Золото (доллар/унция)

    4 016,50

    -31,20

    -324,60

    Индексы

    Dow-Jones

    52 342,56

    -132,54

    4 279,27

    S&P 500

    7 720,39

    -23,59

    874,89

    Nasdaq

    26 184,72

    -365,13

    2 942,73

    Nikkei

    64 659,47

    399,75

    14 319,99

    Dax

    26 039,68

    335,66

    1 549,27

    FTSE 100

    10 722,07

    27,57

    790,69

    CAC 40 INDEX

    7 970,00

    83,04

    -179,50

    ShanghaiComposite

    3 651,43

    -26,56

    -317,41

    BIST 100

    11 165,44

    0,00

    -96,08

    RTS

    974,73

    -8,10

    -139,40

    Валюта

    USD/EUR

    1,1184

    0,0042

    -0,0561

    GBP/USD

    1,3385

    0,0066

    -0,0088

    USD/JPY

    157,6500

    -0,1600

    1,2000

    USD/RUB

    81,2500

    0,7500

    2,5000

    USD/TRY

    49,9471

    0,1122

    6,9909

    USD/CNY

    6,6591

    -0,0034

    -0,3299
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