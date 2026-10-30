Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2026)
Финансы
- 30 октября, 2026
- 10:16
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
116,09
|
2,07
|
55,24
|
WTI (долл/барр)
|
103,17
|
1,84
|
45,75
|
Золото (доллар/унция)
|
4 016,50
|
-31,20
|
-324,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 342,56
|
-132,54
|
4 279,27
|
S&P 500
|
7 720,39
|
-23,59
|
874,89
|
Nasdaq
|
26 184,72
|
-365,13
|
2 942,73
|
Nikkei
|
64 659,47
|
399,75
|
14 319,99
|
Dax
|
26 039,68
|
335,66
|
1 549,27
|
FTSE 100
|
10 722,07
|
27,57
|
790,69
|
CAC 40 INDEX
|
7 970,00
|
83,04
|
-179,50
|
ShanghaiComposite
|
3 651,43
|
-26,56
|
-317,41
|
BIST 100
|
11 165,44
|
0,00
|
-96,08
|
RTS
|
974,73
|
-8,10
|
-139,40
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1184
|
0,0042
|
-0,0561
|
GBP/USD
|
1,3385
|
0,0066
|
-0,0088
|
USD/JPY
|
157,6500
|
-0,1600
|
1,2000
|
USD/RUB
|
81,2500
|
0,7500
|
2,5000
|
USD/TRY
|
49,9471
|
0,1122
|
6,9909
|
USD/CNY
|
6,6591
|
-0,0034
|
-0,3299
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.10.2026)
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