Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək
Komanda
- 30 oktyabr, 2026
- 10:12
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Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Naxçıvan" "Ordu" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.
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