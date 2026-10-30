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    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Naxçıvan" "Ordu" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.

    Naxçıvan BK Ordu BK Azərbaycan Basketbol Liqası Bakı İdman Sarayı
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