США назвали Европу одним из центров террористической логистики

США считают, что ряд европейских союзников по НАТО превратился в финансовые, логистические и вербовочные площадки для террористических структур.

Как сообщает Report,, такая оценка содержится в новой Стратегии борьбы с терроризмом, опубликованной американской администрацией.

В документе отмечается, что европейские государства остаются важными и давними партнерами Вашингтона в сфере противодействия терроризму. Вместе с тем американская сторона указывает на рост угроз, связанных с использованием территории Европы для перемещения, финансирования и координации деятельности террористических группировок.

Отдельное внимание в стратегии уделяется проблеме неконтролируемой массовой миграции. По оценке авторов документа, она может использоваться террористами как канал проникновения в европейские страны.

В связи с этим Вашингтон призывает европейские государства существенно усилить антитеррористические меры. В стратегии подчеркивается, что недопустима ситуация, при которой обеспеченные страны НАТО становятся финансовыми и логистическими узлами, а также центрами вербовки для террористов.

Согласно позиции США, Европа одновременно остается как одной из целей террористических организаций, так и пространством, где могут формироваться новые угрозы безопасности.