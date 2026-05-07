    США назвали Европу одним из центров террористической логистики

    США назвали Европу одним из центров террористической логистики

    США считают, что ряд европейских союзников по НАТО превратился в финансовые, логистические и вербовочные площадки для террористических структур.

    Как сообщает Report,, такая оценка содержится в новой Стратегии борьбы с терроризмом, опубликованной американской администрацией.

    В документе отмечается, что европейские государства остаются важными и давними партнерами Вашингтона в сфере противодействия терроризму. Вместе с тем американская сторона указывает на рост угроз, связанных с использованием территории Европы для перемещения, финансирования и координации деятельности террористических группировок.

    Отдельное внимание в стратегии уделяется проблеме неконтролируемой массовой миграции. По оценке авторов документа, она может использоваться террористами как канал проникновения в европейские страны.

    В связи с этим Вашингтон призывает европейские государства существенно усилить антитеррористические меры. В стратегии подчеркивается, что недопустима ситуация, при которой обеспеченные страны НАТО становятся финансовыми и логистическими узлами, а также центрами вербовки для террористов.

    Согласно позиции США, Европа одновременно остается как одной из целей террористических организаций, так и пространством, где могут формироваться новые угрозы безопасности.

    Соединенные Штаты Америки (США) Североатлантический альянс (НАТО) Террористическая угроза
    ABŞ Aİ ölkələrini terrorçular üçün yeni maliyyə və logistika mərkəzləri hesab edir
    US calls Europe financial, logistical, recruitment hub for terrorists

