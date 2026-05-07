США назвали Европу одним из центров террористической логистики
- 07 мая, 2026
- 08:56
США считают, что ряд европейских союзников по НАТО превратился в финансовые, логистические и вербовочные площадки для террористических структур.
Как сообщает Report,, такая оценка содержится в новой Стратегии борьбы с терроризмом, опубликованной американской администрацией.
В документе отмечается, что европейские государства остаются важными и давними партнерами Вашингтона в сфере противодействия терроризму. Вместе с тем американская сторона указывает на рост угроз, связанных с использованием территории Европы для перемещения, финансирования и координации деятельности террористических группировок.
Отдельное внимание в стратегии уделяется проблеме неконтролируемой массовой миграции. По оценке авторов документа, она может использоваться террористами как канал проникновения в европейские страны.
В связи с этим Вашингтон призывает европейские государства существенно усилить антитеррористические меры. В стратегии подчеркивается, что недопустима ситуация, при которой обеспеченные страны НАТО становятся финансовыми и логистическими узлами, а также центрами вербовки для террористов.
Согласно позиции США, Европа одновременно остается как одной из целей террористических организаций, так и пространством, где могут формироваться новые угрозы безопасности.