Вэнс обвинил западных либералов в беспорядках во Франции
- 18 октября, 2026
- 07:50
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил западных либералов в игнорировании проблем ассимиляции мигрантов, комментируя массовые беспорядки, вспыхнувшие во Франции на фоне протестных акций.
Как передает Report, об этом американский вице-президент написал в социальной сети X.
"Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они пренебрегли фундаментальными вопросами ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведет к подобным последствиям, но они не слушали", - заявил Вэнс.
Он выразил надежду, что французским властям удастся остановить беспорядки и предотвратить дальнейшие разрушения.
"Я молюсь о том, чтобы Франция, прекрасная страна с замечательными людьми, остановила это безумие, прежде чем сгорит еще больше ее достопримечательностей", - написал вице-президент США.
Вэнс также призвал американцев обратить внимание на происходящее во Франции, связав эти события с миграционной политикой Демократической партии США.
"Я также надеюсь, что американцы обратят внимание. Именно такого будущего для вашей страны хотят демократы в Конгрессе", - добавил он.