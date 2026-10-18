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    Вэнс обвинил западных либералов в беспорядках во Франции

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 07:50
    Вэнс обвинил западных либералов в беспорядках во Франции

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил западных либералов в игнорировании проблем ассимиляции мигрантов, комментируя массовые беспорядки, вспыхнувшие во Франции на фоне протестных акций.

    Как передает Report, об этом американский вице-президент написал в социальной сети X.

    "Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они пренебрегли фундаментальными вопросами ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведет к подобным последствиям, но они не слушали", - заявил Вэнс.

    Он выразил надежду, что французским властям удастся остановить беспорядки и предотвратить дальнейшие разрушения.

    "Я молюсь о том, чтобы Франция, прекрасная страна с замечательными людьми, остановила это безумие, прежде чем сгорит еще больше ее достопримечательностей", - написал вице-президент США.

    Вэнс также призвал американцев обратить внимание на происходящее во Франции, связав эти события с миграционной политикой Демократической партии США.

    "Я также надеюсь, что американцы обратят внимание. Именно такого будущего для вашей страны хотят демократы в Конгрессе", - добавил он.

    Джей Ди Вэнс Акции протеста во Франции
    Vens Fransadakı iğtişaşlara görə Qərb liberallarını tənqid edib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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