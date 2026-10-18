В Индии при падении световой мачты погиб человек, еще 25 пострадали

В индийском штате Телангана в результате падения осветительной мачты на территории колледжа погиб по меньшей мере один человек, еще 25 получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел вечером 17 октября. После падения тяжелой осветительной конструкции на площадке возник пожар, что вызвало панику среди студентов.

Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.