İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Hindistanda işıqlandırma dirəyinin aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 04:17
    Hindistanda işıqlandırma dirəyinin aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb

    Hindistanın Telanqana ştatında kollec ərazisində işıqlandırma dirəyinin aşması nəticəsində azı bir nəfər ölüb, 25 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Hadisə oktyabrın 17-də axşam saatlarında baş verib. Ağır işıqlandırma konstruksiyasının aşmasından sonra ərazidə yanğın başlayıb və bu, tələbələr arasında təşvişə səbəb olub.

    Xəsarət alanların hamısı xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    İşıq dirəyi Hindistan Tələbə
    В Индии при падении световой мачты погиб человек, еще 25 пострадали
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:17
    Hindistanda işıqlandırma dirəyinin aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    03:45
    Ağ Ev Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqindən imtinanın səbəbini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:16
    Luvr muzeyinə qanunsuz daxil olan tələbə saxlanılıb
    Digər ölkələr
    02:42
    Livan ABŞ və İsrail hərbçiləri ilə görüşə nümayəndə heyəti göndərəcək
    Digər ölkələr
    02:15
    Nyu-York metrosunda kişi güllələnərək öldürülüb
    Digər ölkələr
    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti