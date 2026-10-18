В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер

Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход.

Как передает Report со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB, об этом заявили Военно-морские силы Ирана.

В связи с инцидентом иранские военные призвали торговые суда координировать свои действия с вооруженными силами страны для обеспечения безопасного прохода.

В ВМС Ирана также вновь заявили, что полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.