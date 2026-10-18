Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 06:17
    В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер

    Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход.

    Как передает Report со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB, об этом заявили Военно-морские силы Ирана.

    В связи с инцидентом иранские военные призвали торговые суда координировать свои действия с вооруженными силами страны для обеспечения безопасного прохода.

    В ВМС Ирана также вновь заявили, что полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.

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    В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер
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