В Оманском заливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер
В регионе
- 18 октября, 2026
- 06:17
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Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход.
Как передает Report со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB, об этом заявили Военно-морские силы Ирана.
В связи с инцидентом иранские военные призвали торговые суда координировать свои действия с вооруженными силами страны для обеспечения безопасного прохода.
В ВМС Ирана также вновь заявили, что полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.
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