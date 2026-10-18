Рубио назвал развитие отношений с Центральной Азией стратегическим приоритетом США

Соединенные Штаты придают большое значение развитию отношений со странами Центральной Азии и намерены укреплять сотрудничество с государствами региона.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио в беседе с журналистами перед вылетом в Узбекистан.

"Речь идет не только об Узбекистане, но и о четырех других странах Центральной Азии. Это важные отношения", - подчеркнул Рубио.

По его словам, для укрепления сотрудничества необходимо поддерживать прямые контакты с государствами региона. Госсекретарь охарактеризовал предстоящую поездку как стратегический визит.

В Узбекистане Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел в формате C5+1, а также проведет двусторонние переговоры с представителями стран Центральной Азии.

Формат C5+1, действующий с 2015 года, объединяет США и пять центральноазиатских государств - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

По информации Госдепартамента США, в Узбекистан также прибудут более 200 представителей крупного американского бизнеса.

В Вашингтоне рассчитывают, что их участие будет способствовать началу нового этапа в развитии торговых связей между США и странами Центральной Азии.