NYT: США предложили возобновить поставки российского газа в Европу ради урегулирования конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу в качестве одного из элементов урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times (NYT), соответствующую инициативу американские представители обсуждали с украинскими и европейскими официальными лицами.

По данным источников издания, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер затронули этот вопрос в ходе переговоров, в том числе с Владимиром Зеленским во время визита в Киев в сентябре.

Американская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский газ ранее поступал через Украину европейским потребителям.

В Вашингтоне полагают, что восстановление газовых поставок может стать одним из экономических стимулов для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

Однако, как отмечает NYT, европейские участники переговоров негативно восприняли эту инициативу. Возвращение российского газа на европейский рынок противоречило бы усилиям Евросоюза по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

В то же время представители администрации Трампа считают, что возобновление экспорта российского газа может быть включено в возможное мирное соглашение.

По словам источников, американские переговорщики указывают на потенциальные экономические преимущества такого решения. В частности, Украина могла бы вновь получать доходы от транзита газа, а европейские потребители - доступ к более дешевым энергоносителям.

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился в январе 2025 года после истечения срока соответствующего соглашения. До этого поставки обеспечивали Украине значительные ежегодные поступления.

На фоне российско-украинского конфликта европейские страны существенно сократили закупки российского газа, стремясь диверсифицировать источники энергоснабжения.

При этом, согласно публикации, Вашингтон рассматривает энергетическое сотрудничество как один из возможных инструментов достижения договоренностей между сторонами конфликта.