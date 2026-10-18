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    Трамп пообещал принять выгодное для всего мира решение по санкциям против России

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 04:44
    Трамп пообещал принять выгодное для всего мира решение по санкциям против России

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение по антироссийским санкциям, которое, по его мнению, принесет пользу не только Соединенным Штатам, но и всему миру.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    "Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение, но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, которое пойдет на пользу нашей стране и, я думаю, всему миру, поскольку мы действуем на мировой арене", - заявил Трамп.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский президент намерен использовать 60-дневный период для оценки возможных последствий введения санкций против России и связанных с ними пошлин в отношении других государств.

    "Проблема в том, что эти санкции касаются не только России. Они также включают пошлины в отношении ряда стран, например Индии и других. Поэтому президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США", - пояснил Рубио журналистам.

    Госсекретарь отметил, что необходимость дополнительного анализа связана с напряженной ситуацией на мировых энергетических рынках.

    По его словам, на поставки энергоносителей влияют ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива, нападения хуситов на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре в ходе российско-украинского конфликта.

    Рубио подчеркнул, что совокупность этих факторов оказывает влияние на мировые цены на энергоресурсы, поэтому Вашингтон намерен тщательно оценить возможные экономические последствия новых ограничительных мер.

    Дональд Трамп Марко Рубио Российско-украинский конфликт
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