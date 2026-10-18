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    Рубио поддержал обвинения Лондона в адрес Ирана из-за подготовки атаки на авиабазу

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 04:17
    Рубио поддержал обвинения Лондона в адрес Ирана из-за подготовки атаки на авиабазу

    США разделяют позицию Великобритании о предполагаемой причастности Ирана к подготовке нападения на британскую военную авиабазу Фэрфорд.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами.

    "Великобритания заявила, что за подготовкой нападения на авиабазу стояли иранцы. Очевидно, у нас нет причин не соглашаться с этой оценкой. Более того, мы с ней согласны", - сказал Рубио.

    Ранее, 13 октября, посол Великобритании в Тегеране Хьюго Шортер был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с обвинениями Лондона.

    Иранская сторона отвергла утверждения о своей причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд, назвав их необоснованными, и потребовала от Великобритании предоставить доказательства.

    Марко Рубио МИД Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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