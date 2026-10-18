Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
- 18 октября, 2026
- 08:02
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Пожар, возникший на территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района, удалось оперативно локализовать благодаря вмешательству подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Как сообщили Report в МЧС, в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
На территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" ведомства.
На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.