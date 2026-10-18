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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 18 октября, 2026
    • 08:02
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО

    Пожар, возникший на территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района, удалось оперативно локализовать благодаря вмешательству подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Как сообщили Report в МЧС, в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

    Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    На территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" ведомства.

    На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

    В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

    Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО
    Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Хырдалан
    Фото
    Xırdalanda uşaq əyləncə mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırılıb - yenilənib
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