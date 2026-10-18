Пожар в жилом комплексе в Хырдалане локализован - ОБНОВЛЕНО

Пожар, возникший на территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района, удалось оперативно локализовать благодаря вмешательству подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщили Report в МЧС, в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

07:17

На территории жилого комплекса в городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112" ведомства.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.