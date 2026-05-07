Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Монтенегро для участия в 1-м Саммите спикеров парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья в Будве.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Тиват спикера Сахибу Гафарову встретили посол Азербайджана в Монтенегро Кямиль Хасиев и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы выступление председателя Милли Меджлиса на саммите, а также ряд встреч.