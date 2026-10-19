В Кремле допустили трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая
- 19 октября, 2026
- 08:53
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РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи.
Как передает Report, об этом в интервью газете Wall Street Journal (WSJ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, но все три стороны признают ее гипотетическую возможность.
В августе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры трех стран могут встретиться в рамках предстоящего саммита АТЭС. По его словам, тема возможной трехсторонней встречи обсуждалась во время двусторонних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В сентябре Песков заявил, что президенты России и США обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Он отмечал, что такая возможность ранее уже рассматривалась и остается актуальной.