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    Kreml Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünün mümkünlüyünü təsdiqləyir

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:25
    Kreml Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünün mümkünlüyünü təsdiqləyir

    Rusiya, ABŞ və Çin üçtərəfli görüşün keçirilməsinin hipotetik mümkünlüyünü qəbul edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "Wall Street Journal" (WSJ) qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    Kreml nümayəndəsinin sözlərinə görə, görüşün özü və ya onun potensial gündəliyi barədə hələ ki, dəqiq bir anlayış yoxdur, lakin hər üç tərəf onun hipotetik mümkünlüyünü qəbul edir.

    Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov avqustda bildirib ki, üç ölkə liderləri qarşıdan gələn Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APEC) sammiti çərçivəsində görüşə bilərlər. Onun sözlərinə görə, mümkün üçtərəfli görüş mövzusu Vladimir Putin və Si Cinpinin ikitərəfli danışıqları zamanı müzakirə olunub.

    D.Peskov sentyabrda bildirib ki, Rusiya və ABŞ prezidentləri Çin Sədrinin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün keçirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə ediblər. O qeyd edib ki, belə bir imkan daha əvvəl də nəzərdən keçirilib və aktual olaraq qalır.

    Vladimir Putin Dmitri Peskov Si Cinpin Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В Кремле допустили трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая
    Kremlin says trilateral meeting between leaders of Russia, US, China possible
    MiniBoss
    MiniBoss

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