В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом

В Низаминском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время проверок работы релейной защиты и автоматики.

Таким образом, с 09:00 до 14:00 света не будет на улицах Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаила Маммедова, а также у абонентов на проспектах Бабека и Гара Гараева.

"После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".