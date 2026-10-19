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    В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 08:16
    В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом

    В Низаминском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время проверок работы релейной защиты и автоматики.

    Таким образом, с 09:00 до 14:00 света не будет на улицах Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаила Маммедова, а также у абонентов на проспектах Бабека и Гара Гараева.

    "После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг
    Bu gün Nizami rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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