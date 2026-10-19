В Низаминском районе Баку сегодня будут перебои со светом
Энергетика
- 19 октября, 2026
- 08:16
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В Низаминском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены на время проверок работы релейной защиты и автоматики.
Таким образом, с 09:00 до 14:00 света не будет на улицах Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаила Маммедова, а также у абонентов на проспектах Бабека и Гара Гараева.
"После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".
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