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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 08:24
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    11. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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