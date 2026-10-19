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    Литва столкнулась с массовым оттоком жителей из-за цен и мигрантов

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 06:38
    Литва столкнулась с массовым оттоком жителей из-за цен и мигрантов

    Жители Литвы все чаще уезжают жить и работать в другие страны на фоне роста цен на жилье и продукты, а также конкуренции с иммигрантами.

    Как передает Report, об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

    По его данным, в стране наметилась тенденция к увеличению числа уезжающих за границу граждан при одновременном сокращении количества возвращающихся на родину. В этом году отток населения стал самым значительным за последние шесть лет.

    Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что по итогам года в Литве впервые за долгое время может сложиться отрицательный баланс миграции граждан страны.

    До этого сообщалось, что Литва рассматривает возможность заплатить Евросоюзу, чтобы не принимать мигрантов, которые должны быть распределены ЕС. По словам премьер-министра республики Миндаугаса Синкявичюса, "вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно". Тем не менее Литва планирует принять 58 мигрантов, находящихся на Кипре, а также выплатить €1,4 млн за оставшуюся часть иностранцев, которых не примет в стране.

    Миграционная политика Литва
    Litva qiymətlər və miqrantlara görə sakinlərin xaricə kütləvi axını ilə üzləşib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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