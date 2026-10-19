Украина обсуждает с тремя странами организацию зернового коридора

Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море, в частности для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Издание указывает, что черноморские порты являются основным маршрутом для экспорта продовольствия из Украины. Они способны отгружать до 40 миллионов тонн зерна в течение сезона, однако с августа этого года экспорт был приостановлен из-за российских авиаударов по портовой инфраструктуре и судам.

"Мы не можем обеспечить такие объемы отгрузок железнодорожным транспортом", – пояснил президент Украины.

Он сообщил, что Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами. Суть сделки заключается в том, что эти суда смогут заходить как в украинские, так и в российские порты и перевозить продовольствие.

"Одно судно направляется в наш порт, а другое – в российский, и мы соглашаемся на договоренности о том, чтобы не наносить ударов ни по одному из этих судов", – отметил Зеленский.

Однако, по словам президента Украины, Россия выступает против этого плана, несмотря на регулярные призывы со стороны турецких, индийских и египетских посредников.

Киев, уточнил украинский лидер, обратился к Брюсселю с просьбой возобновить программу "коридоров солидарности", которая в начале войны в 2022 году позволила Украине экспортировать зерно через европейские железные дороги и порты.

"Мы просим ЕС возобновить "коридоры солидарности" для содействия экспорту зерна. Это зерно нужно всем", – подчеркнул он.