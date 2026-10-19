Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Украина обсуждает с тремя странами организацию зернового коридора

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 05:17
    Украина обсуждает с тремя странами организацию зернового коридора

    Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море, в частности для экспорта сельскохозяйственной продукции.

    Как передает Report, об этом агентству Bloomberg заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Издание указывает, что черноморские порты являются основным маршрутом для экспорта продовольствия из Украины. Они способны отгружать до 40 миллионов тонн зерна в течение сезона, однако с августа этого года экспорт был приостановлен из-за российских авиаударов по портовой инфраструктуре и судам.

    "Мы не можем обеспечить такие объемы отгрузок железнодорожным транспортом", – пояснил президент Украины.

    Он сообщил, что Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами. Суть сделки заключается в том, что эти суда смогут заходить как в украинские, так и в российские порты и перевозить продовольствие.

    "Одно судно направляется в наш порт, а другое – в российский, и мы соглашаемся на договоренности о том, чтобы не наносить ударов ни по одному из этих судов", – отметил Зеленский.

    Однако, по словам президента Украины, Россия выступает против этого плана, несмотря на регулярные призывы со стороны турецких, индийских и египетских посредников.

    Киев, уточнил украинский лидер, обратился к Брюсселю с просьбой возобновить программу "коридоров солидарности", которая в начале войны в 2022 году позволила Украине экспортировать зерно через европейские железные дороги и порты.

    "Мы просим ЕС возобновить "коридоры солидарности" для содействия экспорту зерна. Это зерно нужно всем", – подчеркнул он.

    Владимир Зеленский Зерновой терминал Российско-украинский конфликт
    Ukrayna Türkiyə, Misir və Hindistanla taxıl dəhlizinin yaradılmasını müzakirə edir
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:20
    Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки
    В регионе
    05:53
    Исследование: Некоторые фабричные продукты могут снижать риск рака кишечника
    Здоровье
    05:17
    Украина обсуждает с тремя странами организацию зернового коридора
    Другие страны
    04:45
    При нападении демонстрантов на полицейский участок в Албании пострадали 10 человек
    Другие страны
    04:06
    Карни подтвердил гибель четверых военных при взрыве на военной базе
    Другие страны
    03:39
    В ходе протестов в Милане задержаны 160 демонстрантов
    Другие страны
    03:22
    Видео
    КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе
    В регионе
    02:51
    В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии
    В регионе
    02:14
    При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человек
    Другие страны
    Лента новостей