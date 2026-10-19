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    Ukrayna Türkiyə, Misir və Hindistanla taxıl dəhlizinin yaradılmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 05:42
    Ukrayna Türkiyə, Misir və Hindistanla taxıl dəhlizinin yaradılmasını müzakirə edir

    Ukrayna Türkiyə, Misir və Hindistanla Qara dənizdə mülki gəmiçiliyin, xüsusən kənd təsərrüfatı ixracı üçün açılması ehtimalı ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Bloomberg"ə bildirib.

    Nəşr qeyd edir ki, Qara dəniz limanları Ukraynadan qida ixracının əsas marşrutudur. Onlar mövsümdə 40 milyon tona qədər taxıl daşıya bilirlər, lakin Rusiyanın liman infrastrukturuna və gəmilərinə hava hücumları səbəbindən ixrac avqustdan dayandırılıb.

    "Biz dəmir yolu ilə bu qədər həcmdə daşımaları həyata keçirə bilmərik", - Ukrayna Prezidenti izah edib.

    O, bildirib ki, Türkiyə, Misir və Hindistan öz bayraqları altında üzən gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etməyi təklif ediblər. Sazişin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gəmilər həm Ukrayna, həm də Rusiya limanlarına daxil ola və qida məhsulları daşıya biləcəklər.

    "Bir gəmi bizim limanımıza, digəri isə Rusiya limanına gedir və biz bu gəmilərin heç birinə zərbə vurmamaq barədə razılığa gəlirik", - Zelenski qeyd edib.

    Lakin Ukrayna Prezidentinin sözlərinə görə, Rusiya Türkiyə, Hindistan və Misir vasitəçilərinin mütəmadi müraciətlərinə baxmayaraq, bu plana qarşı çıxır.

    Ukrayna liderinin aydınlaşdırıb ki, Kiyev Brüsseldən 2022-ci ildə müharibənin əvvəlində Ukraynaya Avropa dəmir yolları və limanları vasitəsilə taxıl ixracına imkan verən "həmrəylik dəhlizləri" proqramını yeniləməyi xahiş edib.

    "Biz Aİ-dən taxıl ixracını asanlaşdırmaq üçün "həmrəylik dəhlizlərini" yeniləməyi xahiş edirik. Hər kəsin bu taxıla ehtiyacı var", - o vurğulayıb.

    Volodimir Zelenski Taxıl idxalı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Украина обсуждает с тремя странами организацию зернового коридора
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