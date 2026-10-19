Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США могут попытаться осуществить новые атаки на Иран, но предупредил о неминуемом ответе.

Как передает Report, соответствующий пост министр разместил в своем Х-аккаунте.

"В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья еще раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершенные дела", - написал он.

Заявление Арагчи прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может "вскоре завершить дело" в отношении Тегерана, если тот не изменит свой курс.