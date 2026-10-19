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    Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 06:20
    Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США могут попытаться осуществить новые атаки на Иран, но предупредил о неминуемом ответе.

    Как передает Report, соответствующий пост министр разместил в своем Х-аккаунте.

    "В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья еще раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершенные дела", - написал он.

    Заявление Арагчи прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может "вскоре завершить дело" в отношении Тегерана, если тот не изменит свой курс.

    Аббас Арагчи МИД Ирана
    İranın XİN başçısı yeni hücum olacağı təqdirdə ABŞ-ni cavab tədbiri ilə hədələyib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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