Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки
В регионе
- 19 октября, 2026
- 06:20
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Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США могут попытаться осуществить новые атаки на Иран, но предупредил о неминуемом ответе.
Как передает Report, соответствующий пост министр разместил в своем Х-аккаунте.
"В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья еще раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершенные дела", - написал он.
Заявление Арагчи прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может "вскоре завершить дело" в отношении Тегерана, если тот не изменит свой курс.
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