Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

В международный аэропорт Алматы экстренно приземлился самолет авиакомпании Swiss, летевший из Южной Кореи в Швейцарию.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет подал сигнал бедствия во время полета над территорией Казахстана.

"6 мая 2026 года в 12:48 в международном аэропорту Алматы совершил экстренную посадку Airbus A350 авиакомпании Swiss, следовавший по маршруту Сеул-Цюрих. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия второго пилота с подозрением на острый абдоминальный синдром", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что для прохождения необходимого обследования и дальнейшего лечения пилот был доставлен в городскую больницу № 4.