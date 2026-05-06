    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    Председатель правления Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят Валех Алескеров призвал инвесторов активнее вкладывать средства в проекты по переработке продовольствия и созданию новых производств.

    Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил в ходе панельной дискуссии V Форума развития агробизнеса в Баку.

    По его словам, экономическая зона предлагает инвесторам широкие логистические возможности, готовую инфраструктуру и специальные льготные условия.

    "Мы приглашаем участников этого авторитетного мероприятия инвестировать в СЭЗ Алят, особенно в сферу переработки пищевой продукции, и создавать новые бизнесы. Инвесторы, работающие в зоне, получают легкий доступ к транспортным и логистическим услугам, а также могут пользоваться налоговыми и таможенными льготами", - отметил Алескеров.

    Он подчеркнул, что вопросы регистрации компаний, аренды земли и строительства внутри зоны регулируются внутренними механизмами, благодаря чему инвесторам не требуется обращаться в дополнительные государственные структуры.

    Ələt Azad İqtisadi Zonasında qida emalı layihələrinə investisiya yatırılması ilə bağlı çağırış edilib
    Valeh Alasgarov calls for investment in food processing at Alat Free Economic Zone

