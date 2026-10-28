В Польше обсудят создание постоянной военной базы США
Другие страны
- 28 октября, 2026
- 03:29
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Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности, на котором планируется обсудить строительство постоянной американской военной базы на территории страны.
Как передает Report, об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий в социальной сети X.
"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий созвал на 3 ноября в 15:00 заседание Совета национальной безопасности. В ходе закрытого заседания будут обсуждаться актуальные вопросы национальной безопасности, а также строительство постоянной базы американских войск в Польше", - написал он.
Заседание пройдет в закрытом формате.
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