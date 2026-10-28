Polşada ABŞ-nin daimi hərbi bazasının yaradılması müzakirə olunacaq
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 03:36
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Polşa Prezidenti Karol Navrotski Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. İclasda ölkə ərazisində ABŞ-nin daimi hərbi bazasının tikintisinin müzakirəsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Barтоş Qrodecki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası noyabrın 3-də saat 15:00-da keçiriləcək.
Qapalı formatda baş tutacaq iclasda milli təhlükəsizliklə bağlı aktual məsələlər, eləcə də Polşada ABŞ hərbi qüvvələrinin daimi bazasının tikintisi müzakirə olunacaq.
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