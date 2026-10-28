В Эстонии закончился асфальт из-за прекращения поставок битума из Швеции и Литвы
- 28 октября, 2026
- 03:56
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В Эстонии возник острый дефицит асфальта из-за прекращения поставок битума из Швеции и Литвы, что вынудило власти Таллина отказаться от ряда дорожных работ.
Как передает Report со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR, об этом заявил вице-мэр эстонской столицы Кристиан Ярван.
"Начну с печальной новости: в Эстонии закончился асфальт. По причинам, которые до сих пор неизвестны, шведская компания решила прекратить поставки. Литовская компания обрадовалась, сразу подняла цены, а затем ее завод вышел из строя", - рассказал он.
По словам Ярвана, из-за отсутствия поставок битума из обеих стран эстонские предприятия лишились возможности производить асфальт. Об этом городские власти уже уведомили два подрядчика, занимающиеся укладкой дорожного покрытия в Таллине.
Вице-мэр отметил, что сложившаяся ситуация вынудила городские власти пересмотреть планы по ремонту дорог и отказаться от ряда проектов по замене асфальта, намеченных на зимний период.
"Мы хотим избежать ситуации, когда улицы перекопаны, а асфальта для их восстановления нет", - пояснил Ярван.