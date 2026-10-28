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    США опровергли заявление Ирана об уходе американских кораблей из Ормузского пролива

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 04:12
    США опровергли заявление Ирана об уходе американских кораблей из Ормузского пролива

    Американские военные корабли продолжают выполнять задачи в Ормузском проливе и прилегающих водах, несмотря на заявления Ирана об их отводе на сотни километров.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    "Американские силы, развернутые на Ближнем Востоке, по-прежнему присутствуют в Ормузском проливе и прилегающих водах и сохраняют бдительность, что в минувшие выходные подтвердил командующий CENTCOM", - говорится в заявлении.

    В командовании назвали не соответствующими действительности утверждения командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что американские военные покинули Ормузский пролив, отойдя от него на сотни километров.

    "Контроль над этим международным водным путем осуществляют вооруженные силы США и их региональные партнеры, а вовсе не Иран", - подчеркнули в CENTCOM.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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