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    ABŞ İranın Amerika hərbi gəmilərinin Hörmüzdən çıxması barədə bəyanatını təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 05:41
    ABŞ İranın Amerika hərbi gəmilərinin Hörmüzdən çıxması barədə bəyanatını təkzib edib

    ABŞ hərbi gəmiləri İranın onların yüzlərlə kilometr uzaqlaşması barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Hörmüz boğazında və ətraf sularda tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat yayıb.

    "Yaxın Şərqdə yerləşdirilən ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında və ətraf sularda mövcudluğunu qoruyur və ayıq-sayıqlığını davam etdirir. Bunu ötən həftəsonu CENTCOM-un komandanı da təsdiqləyib", - bəyanatda bildirilib.

    Komandanlıq İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanının ABŞ hərbçilərinin Hörmüz boğazını tərk edərək yüzlərlə kilometr uzaqlaşması barədə iddialarını həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar adlandırıb.

    "Bu beynəlxalq su yoluna nəzarəti İran deyil, ABŞ Silahlı Qüvvələri və onların regional tərəfdaşları həyata keçirir", - CENTCOM vurğulayıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Hörmüz boğazı
    США опровергли заявление Ирана об уходе американских кораблей из Ормузского пролива
    44 filmi
    44 filmi

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