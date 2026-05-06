    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    06 мая, 2026
    15:57
    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит необходимости в изменении ставки по застрахованным вкладам в долларах США, размещенных в местных банках (в настоящее время 2,5% годовых).

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.

    "Хотя доля долларовых вкладов некогда превышала 80% (в общем объеме вкладов - ред.), сейчас она составляет 28%. Мы хотели бы снизить этот показатель до 20-25%", - сказал он.

    Кязымов подчеркнул, что сегодня для банков проблема в том, куда размещать привлеченные вклады в иностранной валюте. "Их можно разместить в иностранных ценных бумагах. Рентабельность там также составляет около 4-4,5%. Однако, кредиты в иностранной валюте в Азербайджане могут предоставляться только юридическим лицам с экспортными доходами, но спрос на это невелик", - отметил он.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Застрахованные вклады
