    AMB: Dollar əmanətlərinin sığortalanma faizinin dəyişməsində ehtiyac yoxdur

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) yerli banklara ABŞ dolları ilə yerləşdirilən əmanətlərin sığortalanma faizinin (hazırda illik 2,5 %-dir) dəyişdirilməsində ehtiyac yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Vaxtilə dollar əmanətlərinin xüsusi çəkisi 80 %-dən çox olsa da, hazırda 28 %-dir. Elə bizim də istəyimiz bu idi ki, həmin göstəricini 20-25 %-ə endirək. Bundan aşağı düşməsinə və yaxud yuxarı qalxmasına elə bir marağımız yoxdur ki, Himayəçilik Şurasında təmsil olunduğumuz Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təklif verək. Bu gün problem odur ki, bank xarici valyutada əmanət cəlb edib onu hara yerləşdirsin? Xarici qiymətli kağızlara yerləşdirmək olar. Orada da gəlirlilik 4-4,5 % civarındadır. Xarici valyutada krediti isə yalnız ixrac gəlirləri olan hüquqi şəxslərə vermək olar, onun da tələbatı böyük deyil", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Taleh Kazımov Dollarlaşma səviyyəsi

