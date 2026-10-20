Astarada kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 20 oktyabr, 2026
- 09:19
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Astarada kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Maşxan kəndində yaşayan Şirvanov Qurbanəli Meco oğlunun yaşadığı fərdi yaşayış evində pilləkəndən yıxılıb. Nəticədə Q. Şirvanov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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