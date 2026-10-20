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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Astarada kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:19
    Astarada kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Astarada kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Maşxan kəndində yaşayan Şirvanov Qurbanəli Meco oğlunun yaşadığı fərdi yaşayış evində pilləkəndən yıxılıb. Nəticədə Q. Şirvanov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Bədbəxt hadisə Astara Araşdırma
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