Baba Rzayev: "Azərbaycanda son 7 ildə 51 yarımstansiya tikilib"
- 20 oktyabr, 2026
- 09:32
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Azərbaycanda son 7 ildə 51 yarımstansiya tikilərək yenidən qurulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu "AzərEnerji" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Baba Rzayev "Xalq qəzeti"ndə dərc olunmuş məqaləsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, enerji təhlükəsizliyi yalnız kifayət qədər elektrik enerjisi istehsal etmək deyil, həmin enerjini lazımi həcmdə və vaxtında istehlak məntəqələrinə çatdırmaqdan asılıdır: "Son 7 ildə 51 yarımstansiya tikilərək yenidən qurulub, ötürücü sistemin 70 %-dən çoxu yenilənib və 2 600 kilometrədək yeni elektrik verilişi xətti çəkilib. Nəticədə, şəbəkənin ümumi uzunluğu 9 665 kilometrə, ötürmə qabiliyyəti isə 21 950 MVA-ya çatıb. Bu yeniliklər elektrik enerjisinin ölkənin müxtəlif bölgələrinə etibarlı ötürülməsinə, yeni istehlak mərkəzlərinin şəbəkəyə qoşulmasına və enerji təchizatının dayanıqlılığının artırılmasına şərait yaradır".
B.Rzayev əlavə edib ki, ötürücü şəbəkənin müasirləşdirilməsi sənaye zonalarının, yeni yaşayış məntəqələrinin və bərpa olunan enerji obyektlərinin enerji sisteminə inteqrasiyasını asanlaşdırır: "Hazırda Nəvahi enerji qovşağının yaradılması, 500 kV-luq dairəvi sxemin qurulması və əsas generasiya obyektlərinin şəbəkəyə qoşulma sxemlərinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu layihələr elektrik enerjisinin ötürülmə imkanlarının artırılması, enerji axınlarının daha səmərəli idarə olunması və sistemin dayanıqlılığının yüksəldilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır".