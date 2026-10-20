Баба Рзаев: За 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция

За последние 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя правления ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева в статье, опубликованной в газете "Халг газети".

По его словам, энергетическая безопасность зависит не только от достаточного производства электроэнергии, но и от ее своевременной передачи в необходимом объеме потребителям.

"За последние 7 лет построена и реконструирована 51 подстанция, обновлено более 70% передающей системы и проложено около 2 600 км новых линий электропередачи. В результате общая протяженность сети достигла 9 665 км, а пропускная способность - 21 950 МВА. Эти изменения создают условия для надежной передачи электроэнергии в различные регионы страны, подключения к сети новых центров потребления и повышения устойчивости энергоснабжения", - отметил он.