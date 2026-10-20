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    Баба Рзаев: За 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 09:48
    Баба Рзаев: За 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция

    За последние 7 лет в Азербайджане построена и реконструирована 51 подстанция.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя правления ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева в статье, опубликованной в газете "Халг газети".

    По его словам, энергетическая безопасность зависит не только от достаточного производства электроэнергии, но и от ее своевременной передачи в необходимом объеме потребителям.

    "За последние 7 лет построена и реконструирована 51 подстанция, обновлено более 70% передающей системы и проложено около 2 600 км новых линий электропередачи. В результате общая протяженность сети достигла 9 665 км, а пропускная способность - 21 950 МВА. Эти изменения создают условия для надежной передачи электроэнергии в различные регионы страны, подключения к сети новых центров потребления и повышения устойчивости энергоснабжения", - отметил он.

    ОАО Азерэнержи Баба Рзаев Электроэнергетика Линия электропередачи
    Baba Rzayev: "Azərbaycanda son 7 ildə 51 yarımstansiya tikilib"
    Baba Rzayev: Azerbaijan built 51 substations in seven years
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