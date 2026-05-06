Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку
Социальная защита
- 06 мая, 2026
- 15:51
Срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19 в Баку, продлен до июля 2026 года.
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, речь идет о медицинских работниках, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в специальных амбулаторных медпунктах, действующих в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.
