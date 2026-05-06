İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    • 06 may, 2026
    • 15:36
    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin verilməsi iyul ayınadək uzadılıb.

    COVID-19 Baş nazir Əli Əsədov
    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Son xəbərlər

    16:06

    "Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    Maliyyə
    16:05

    Maqsud Adıgözəlov: "Azərbaycan Basketbol Liqasında zirvədəki yerimizi qoruduğumuz üçün sevincliyik"

    Komanda
    16:03
    Foto

    Azərbaycanda qaz yanacağı ilə işləyən qurğuların təhlükəsizliyinə dair yeni Texniki Reqlament təsdiq edilib

    Energetika
    16:02

    Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbə sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti