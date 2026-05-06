Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили высоко оценил организацию международного шахматного фестиваля Baku Open 2026, проходящего в Баку.

Об этом он заявил в комментарии агентству Report.

По словам Азмайпарашвили, турнир организован на высоком уровне и вызывает большой интерес среди шахматистов.

"Играть в таком зале - прекрасная возможность для шахматистов. Организация находится на очень высоком уровне. Мы счастливы находиться здесь", - отметил глава ЕШС.

Он также подчеркнул, что в турнире участвуют около 900 шахматистов, и это число можно увеличить до 1500

Отметим, что соревнования проходят в Бакинском кристальном зале с участием более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд фестиваля составляет $50 тысяч.

В турнире также принимают участие бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, призер личного чемпионата Европы Ниджат Абасов, а также победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.