    • 06 мая, 2026
    • 15:48
    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили высоко оценил организацию международного шахматного фестиваля Baku Open 2026, проходящего в Баку.

    Об этом он заявил в комментарии агентству Report.

    По словам Азмайпарашвили, турнир организован на высоком уровне и вызывает большой интерес среди шахматистов.

    "Играть в таком зале - прекрасная возможность для шахматистов. Организация находится на очень высоком уровне. Мы счастливы находиться здесь", - отметил глава ЕШС.

    Он также подчеркнул, что в турнире участвуют около 900 шахматистов, и это число можно увеличить до 1500

    Отметим, что соревнования проходят в Бакинском кристальном зале с участием более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд фестиваля составляет $50 тысяч.

    В турнире также принимают участие бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, призер личного чемпионата Европы Ниджат Абасов, а также победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.

    Baku Open 2026 Зураб Азмайпарашвили
    Avropa Şahmat Birliyinin prezidenti "Baku Open 2026"nın təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib

