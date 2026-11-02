Прибыль Ryanair снизилась на 6% из-за расходов на топливо

Чистая прибыль ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair во втором квартале финансового года снизилась на 6% на фоне роста расходов на топливо и влияния конфликта в Иране на цены на авиабилеты.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление авиакомпании.

За три месяца, завершившихся в конце сентября, прибыль Ryanair после уплаты налогов составила 1,61 млрд евро против 1,72 млрд евро годом ранее.

В авиакомпании сообщили, что из-за войны резко выросла стоимость топлива, закупки которого не были обеспечены предварительными соглашениями.

"Если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован в ближайшее время, мы ожидаем, что цены на авиационное топливо будут оставаться высокими и на протяжении значительной части 2027 года", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

По его словам, в следующем финансовом году расходы авиакомпании на топливо, как ожидается, увеличатся еще на 2 млрд евро.

О'Лири отметил, что пока слишком рано давать прогноз прибыли на весь финансовый год, поскольку этот показатель остается крайне чувствительным к эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.