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    Прибыль Ryanair снизилась на 6% из-за расходов на топливо

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 13:17
    Прибыль Ryanair снизилась на 6% из-за расходов на топливо

    Чистая прибыль ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair во втором квартале финансового года снизилась на 6% на фоне роста расходов на топливо и влияния конфликта в Иране на цены на авиабилеты.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление авиакомпании.

    За три месяца, завершившихся в конце сентября, прибыль Ryanair после уплаты налогов составила 1,61 млрд евро против 1,72 млрд евро годом ранее.

    В авиакомпании сообщили, что из-за войны резко выросла стоимость топлива, закупки которого не были обеспечены предварительными соглашениями.

    "Если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован в ближайшее время, мы ожидаем, что цены на авиационное топливо будут оставаться высокими и на протяжении значительной части 2027 года", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

    По его словам, в следующем финансовом году расходы авиакомпании на топливо, как ожидается, увеличатся еще на 2 млрд евро.

    О'Лири отметил, что пока слишком рано давать прогноз прибыли на весь финансовый год, поскольку этот показатель остается крайне чувствительным к эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цены на энергоносители Авиакомпания Ryanair
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