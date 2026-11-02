Лига чемпионов УЕФА: На матч "Викинг"-"Сабах" назначены арбитры из Нидерландов
Футбол
- 02 ноября, 2026
- 13:26
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Определились арбитры, которые будут обслуживать матч Лиги чемпионов УЕФА между "Викингом" и "Сабахом" в Норвегии.
Как сообщает Report, матч IV тура общего этапа ЛЧ поручен бригаде арбитров из Нидерландов.
Главным арбитром встречи станет рефери ФИФА Сандер ван дер Эйк. Арбитру будут ассистировать его соотечественники Ренс Блуминк и Стефан де Грот. Функции четвертого арбитра будет выполнять Джоуи Кой.
Напомним, что матч "Викинг" - "Сабах" начнется в ночь с 4 на 5 ноября в 00:00 по бакинскому времени.
UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" - "Sabah" oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək
UEFA Champions League: Dutch referee to officiate Viking vs. Sabah match
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