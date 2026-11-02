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    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" - "Sabah" oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:07
    UEFA Çempionlar Liqası: Vikinq - Sabah oyununu niderlandlı hakim idarə edəcək

    Norveçdə yerli "Vikinq" və "Sabah" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının oyununu idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Liqa mərhələsinin IV turunun matçı Niderlanddan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    Qarşılaşmanın baş hakimi FIFA referisi Sander van der Eyk olacaq. Ona həmyerliləri Rens Bluemink və Stefan de Qrot kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Coui Koy yerinə yetirəcək.

    Xatırladaq ki, "Vikinq" - "Sabah" oyunu noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Sander van der Eyk Vikinq FK Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası
    Лига чемпионов УЕФА: На матч "Викинг"-"Сабах" назначены арбитры из Нидерландов
    UEFA Champions League: Dutch referee to officiate Viking vs. Sabah match
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