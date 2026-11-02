SOCAR на 74% увеличила объемы бурения в III квартале 2026г

В третьем квартале 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выполнила более 21 тыс. метров буровых работ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти данные приводятся в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал текущего года.

Согласно информации, объем буровых работ в отчетном периоде увеличился на 74,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На месторождениях, которые компания эксплуатирует самостоятельно или в качестве основного участника, было добыто 1,7 млн тонн нефти и 1,7 млрд кубометров газа.

Добыча газа в Азербайджане составила 12,5 млрд кубометров. В целом за III квартал 2026 года в стране было добыто 6,6 млн тонн сырой нефти.

За отчетный период SOCAR экспортировала около 4 млн тонн нефти. В этот объем входят нефть, добытая собственными силами компании, а также доли прибыли, причитающиеся государству и SOCAR от нефти, добываемой действующими в Азербайджане международными консорциумами.

Экспорт природного газа из страны превысил 5,7 млрд кубометров, а потребление составило около 2,3 млрд кубометров.

В III квартале 2026 года SOCAR переработала более 1,6 млн тонн нефти и около 632 млн кубометров газа. На предприятиях компании в Азербайджане было произведено и экспортировано 657,4 тыс. тонн нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции. Экспорт этой продукции вырос на 2,8%.